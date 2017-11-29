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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Малафеев: хочется начать приносить пользу "Зениту" уже в ближайшее время
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал свое возвращение в клуб в качестве функционера.
– Вчера было объявлено, что вы назначены на пост заместителя спортивного директора по общим вопросам. Что будет входить в ваши обязанности?
– Пока это широкий круг. Но, думаю, со временем его будут либо сужать, либо выделят приоритетные задачи. А в общем, они не меняются – чемпионство и удачное выступление в Лиге Европы.
– Какова в этом смысле ваша роль?
– Она носит как стратегически-перспективный, так и точечно-локальный характер. Так что придется быстро вникать в массу вопросов. Ведь пользу хочется начать приносить уже в ближайшее время. И продумывать какие-то действия наперед.
– Как вы восприняли это назначение?
– Конечно, счастлив и горд вернуться в родной клуб. Энтузиазм и желание есть. И вообще от таких предложений не отказываются. Сделаю максимум того, что зависит от меня. Надеюсь, наработанные за карьеру связи и опыт в работе помогут. Тем более есть и такие люди, которые, если потребуется, подскажут, – передает слова Малафеева "Матч ТВ".
– Вчера было объявлено, что вы назначены на пост заместителя спортивного директора по общим вопросам. Что будет входить в ваши обязанности?
– Пока это широкий круг. Но, думаю, со временем его будут либо сужать, либо выделят приоритетные задачи. А в общем, они не меняются – чемпионство и удачное выступление в Лиге Европы.
– Какова в этом смысле ваша роль?
– Она носит как стратегически-перспективный, так и точечно-локальный характер. Так что придется быстро вникать в массу вопросов. Ведь пользу хочется начать приносить уже в ближайшее время. И продумывать какие-то действия наперед.
– Как вы восприняли это назначение?
– Конечно, счастлив и горд вернуться в родной клуб. Энтузиазм и желание есть. И вообще от таких предложений не отказываются. Сделаю максимум того, что зависит от меня. Надеюсь, наработанные за карьеру связи и опыт в работе помогут. Тем более есть и такие люди, которые, если потребуется, подскажут, – передает слова Малафеева "Матч ТВ".
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