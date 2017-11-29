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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак" готовится к "Арсеналу", Леонтьев приступил к индивидуальным тренировкам
Игроки "Спартака" после выходного дня собрались на базе в Тарасовке, передает пресс-служба красно-белых.
Сегодня в общей группе занимались вратари Артём Ребров и Александр Селихов, а также полевые игроки, не выходившие в стартовом составе в матче с "Зенитом". Остальные футболисты работали по облегченной программе.
Отметим, что к тренировкам по индивидуальному плану приступил полузащитник Игорь Леонтьев, который восстанавливается после повреждения боковой связки коленного сустава.
Завтра в 10:30 у команды запланировано теоретическое занятие, в 11:00 - тренировка, а в 13:30 спартаковцы отправятся в Тулу на клубном автобусе.
Сегодня в общей группе занимались вратари Артём Ребров и Александр Селихов, а также полевые игроки, не выходившие в стартовом составе в матче с "Зенитом". Остальные футболисты работали по облегченной программе.
Отметим, что к тренировкам по индивидуальному плану приступил полузащитник Игорь Леонтьев, который восстанавливается после повреждения боковой связки коленного сустава.
Завтра в 10:30 у команды запланировано теоретическое занятие, в 11:00 - тренировка, а в 13:30 спартаковцы отправятся в Тулу на клубном автобусе.
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