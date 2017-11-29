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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Амьен" одержал победу над "Дижоном"
"Амьен" одержал победу над "Дижоном"
Леонид Слуцкий считает Баринова лучшим молодым игроком, Чалов - второй
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий проголосовал за лучших молодых игроков премьер-лиги по итогам 2017 года.
В анкете премии "Первая пятерка" Слуцкий на первое место поставил полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. Вторым - форварда ЦСКА Федора Чалова, а третьим – хавбека "Ростова" Александра Зуева.
ДФЛ
В анкете премии "Первая пятерка" Слуцкий на первое место поставил полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. Вторым - форварда ЦСКА Федора Чалова, а третьим – хавбека "Ростова" Александра Зуева.
ДФЛ
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