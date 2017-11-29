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Леонид Слуцкий считает Баринова лучшим молодым игроком, Чалов - второй

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий проголосовал за лучших молодых игроков премьер-лиги по итогам 2017 года.

В анкете премии "Первая пятерка" Слуцкий на первое место поставил полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. Вторым - форварда ЦСКА Федора Чалова, а третьим – хавбека "Ростова" Александра Зуева.

ДФЛ
Теги: Слуцкий Баринов
Сегодня, 14:48
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