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Алсу и Лариса Долина споют на церемонии жеребьевки ЧМ-2018

Певицы Алсу и Лариса Долина выступят на церемонии жеребьевки ЧМ-2018 в Государственном Кремлевском дворце, информирует ТАСС.

"Мы продолжим тему мечты, которую начали на жеребьевке в Санкт-Петербурге. Мы презентуем две новые песни, написанные для церемонии.

Одну исполнит Лариса Долина, будет выступать ансамбль Игоря Моисеева. Другую споет Алсу", - сообщил режиссер-постановщик церемонии жеребьевки Феликс Михайлов.
Сегодня, 15:35
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:25) #
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В Питере культурной столице должен петь Шнур это даже не обсуждается причем матом! smiley
Регистрация: 11.04.2016
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