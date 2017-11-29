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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алсу и Лариса Долина споют на церемонии жеребьевки ЧМ-2018
Певицы Алсу и Лариса Долина выступят на церемонии жеребьевки ЧМ-2018 в Государственном Кремлевском дворце, информирует ТАСС.
"Мы продолжим тему мечты, которую начали на жеребьевке в Санкт-Петербурге. Мы презентуем две новые песни, написанные для церемонии.
Одну исполнит Лариса Долина, будет выступать ансамбль Игоря Моисеева. Другую споет Алсу", - сообщил режиссер-постановщик церемонии жеребьевки Феликс Михайлов.
"Мы продолжим тему мечты, которую начали на жеребьевке в Санкт-Петербурге. Мы презентуем две новые песни, написанные для церемонии.
Одну исполнит Лариса Долина, будет выступать ансамбль Игоря Моисеева. Другую споет Алсу", - сообщил режиссер-постановщик церемонии жеребьевки Феликс Михайлов.
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