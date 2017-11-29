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Миодраг Божович: перед своими болельщиками дадим бой "Спартаку"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал о настрое на игру 19-го тура премьер-лиги со "Спартаком".

"Хорошие ожидания, потому что "Спартак" - хороший раздражитель. Ожидаю, что перед своими болельщиками дадим бой. Среди травмированных у нас Шевченко. Не знаю, насколько сейчас готов Альварес, который был травмирован.

В холодную погоду не так приятно работать, как в хорошую погоду, но условия для работы нормальные. Здесь работает подогрев", - цитирует Божовича официальный сайт "Арсенала".
Теги: Божович Арсенал Тула
Сегодня, 15:45
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(1)
№4 Написал: safonas (Сегодня, 16:24) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: zenit47
Что Федун еще не заносил что ли?

а что так можно? а к кому подходить?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Что Федун еще не заносил что ли?

Мюллер уже стимульнул, видишь как уверенно говорит.
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:00) #
  • +2
  •  (4)
online

Все матчи в конце года должны быть Супер.. главное всем футболистам без травм.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:55) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Что Федун еще не заносил что ли?
Регистрация: 17.05.2013
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