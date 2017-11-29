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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Миодраг Божович: перед своими болельщиками дадим бой "Спартаку"
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал о настрое на игру 19-го тура премьер-лиги со "Спартаком".
"Хорошие ожидания, потому что "Спартак" - хороший раздражитель. Ожидаю, что перед своими болельщиками дадим бой. Среди травмированных у нас Шевченко. Не знаю, насколько сейчас готов Альварес, который был травмирован.
В холодную погоду не так приятно работать, как в хорошую погоду, но условия для работы нормальные. Здесь работает подогрев", - цитирует Божовича официальный сайт "Арсенала".
"Хорошие ожидания, потому что "Спартак" - хороший раздражитель. Ожидаю, что перед своими болельщиками дадим бой. Среди травмированных у нас Шевченко. Не знаю, насколько сейчас готов Альварес, который был травмирован.
В холодную погоду не так приятно работать, как в хорошую погоду, но условия для работы нормальные. Здесь работает подогрев", - цитирует Божовича официальный сайт "Арсенала".
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