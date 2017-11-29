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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Артём Ребров: тренер - это не тот человек, у которого работа тебя по головке гладить
Голкипер "Спартака" Артём Ребров заявил, что он доверяет главному тренеру команды Массимо Каррере.
"Тренер - это не тот человек, у которого работа тебя по головке гладить. Он должен чувствовать, когда тебе люлей вставить или когда с тобой просто надо переговорить. Это тяжело объяснить, но мне кажется, я его чувствую. И он меня чувствует. Поэтому даже, когда после "Зенита" я перестал играть, я успокоил людей: "Он так решает. Он тренер". Понятно, я хочу играть. Но я в тоже время понимаю, что я всего лишь единица, а нас там двадцать с лишним человек со своими амбициями и желаниями. А ему нужно принимать решение, причем единственно правильное - он отвечает за результат. И поэтому я ему полностью как доверял, так и продолжаю доверять. Если бы его сразу привели и сказали: "Он будет вашим тренером", была бы какая-то яркая реакция. А тогда поначалу мы думали, что Каррера - временная фигура. Он и сам говорил: "Ребята, я пока здесь. Давайте мы сыграем игру-две. Потом, наверно, я уйду, вы останетесь, но пусть у вас будет с чем остаться". Он себя очень правильно повел, он подзывал к себе, спрашивал: "Как лучше играть?". Разбирал с нами соперников: "А как вы думаете, если мы будем здесь делать так и так?". И в какой-то момент мы все подумали: "Карерра - главный, без приставки "и.о."? А почему нет?". Так что когда Денис Глушаков говорил с руководством, он тоже сказал: "Давайте его оставим. Попробуем. Потому что он реально что-то несет в себе нужное для нас", - цитирует Реброва "Комсомольская Правда".
"Тренер - это не тот человек, у которого работа тебя по головке гладить. Он должен чувствовать, когда тебе люлей вставить или когда с тобой просто надо переговорить. Это тяжело объяснить, но мне кажется, я его чувствую. И он меня чувствует. Поэтому даже, когда после "Зенита" я перестал играть, я успокоил людей: "Он так решает. Он тренер". Понятно, я хочу играть. Но я в тоже время понимаю, что я всего лишь единица, а нас там двадцать с лишним человек со своими амбициями и желаниями. А ему нужно принимать решение, причем единственно правильное - он отвечает за результат. И поэтому я ему полностью как доверял, так и продолжаю доверять. Если бы его сразу привели и сказали: "Он будет вашим тренером", была бы какая-то яркая реакция. А тогда поначалу мы думали, что Каррера - временная фигура. Он и сам говорил: "Ребята, я пока здесь. Давайте мы сыграем игру-две. Потом, наверно, я уйду, вы останетесь, но пусть у вас будет с чем остаться". Он себя очень правильно повел, он подзывал к себе, спрашивал: "Как лучше играть?". Разбирал с нами соперников: "А как вы думаете, если мы будем здесь делать так и так?". И в какой-то момент мы все подумали: "Карерра - главный, без приставки "и.о."? А почему нет?". Так что когда Денис Глушаков говорил с руководством, он тоже сказал: "Давайте его оставим. Попробуем. Потому что он реально что-то несет в себе нужное для нас", - цитирует Реброва "Комсомольская Правда".
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