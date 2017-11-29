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Матчи Лиги чемпионов со следующего сезона будут начинаться в 21:00 и в 23:00

Cо следующего сезона будет изменено время начала матчей Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Теперь два матча игрового дня будут начинаться в 19:00 по центральноевропейскому времени (СЕТ) (в 21:00 по московскому времени), а остальные шесть встреч — в 21:00 (CET) (23:00 по московскому времени).

Когда в европейских странах будет использоваться летнее время, то поединки будут начинаться в 20:00 и 22:00 по мск.
Сегодня, 17:22
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4
(1)
№4 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 17:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Нет, они на Локо и Спартак будут смотреть.

нет,
первое.
Давайте поменяем Спартак на Локо.
второе.
там еще цска с краснодаром за третью путевку будут бороться smirk
Регистрация: 28.11.2017
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:32) #
  • +1
  •  (1)
online

ЭТО нормальное время ...Всё можно посмотреть.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:27) #
  • 0
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Мясной
болельщики зенита в это время будут спать))

Нет, они на Локо и Спартак будут смотреть.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 17:23) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
болельщики зенита в это время будут спать))
Регистрация: 28.11.2017
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