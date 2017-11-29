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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Матчи Лиги чемпионов со следующего сезона будут начинаться в 21:00 и в 23:00
Cо следующего сезона будет изменено время начала матчей Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Теперь два матча игрового дня будут начинаться в 19:00 по центральноевропейскому времени (СЕТ) (в 21:00 по московскому времени), а остальные шесть встреч — в 21:00 (CET) (23:00 по московскому времени).
Когда в европейских странах будет использоваться летнее время, то поединки будут начинаться в 20:00 и 22:00 по мск.
Теперь два матча игрового дня будут начинаться в 19:00 по центральноевропейскому времени (СЕТ) (в 21:00 по московскому времени), а остальные шесть встреч — в 21:00 (CET) (23:00 по московскому времени).
Когда в европейских странах будет использоваться летнее время, то поединки будут начинаться в 20:00 и 22:00 по мск.
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