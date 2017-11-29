Матчи Лиги чемпионов со следующего сезона будут начинаться в 21:00 и в 23:00

Cо следующего сезона будет изменено время начала матчей Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.Теперь два матча игрового дня будут начинаться в 19:00 по центральноевропейскому времени (СЕТ) (в 21:00 по московскому времени), а остальные шесть встреч — в 21:00 (CET) (23:00 по московскому времени).Когда в европейских странах будет использоваться летнее время, то поединки будут начинаться в 20:00 и 22:00 по мск.