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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что ему непринципиально, какие соперники достанется национальной команде на ЧМ-2018.
"Я совершенно спокоен, так как знаю, что все группы будут достаточно сбалансированными, хоть некоторые команды и выделяются на фоне других. Я спокоен, так как знаю, что к началу турнира наша команда будет в полной готовности. Какие сборные нам достанутся, тех нам нужно будет обыграть. Все как обычно", - приводит слова Роналду официальный сайт ФИФА.
"Я совершенно спокоен, так как знаю, что все группы будут достаточно сбалансированными, хоть некоторые команды и выделяются на фоне других. Я спокоен, так как знаю, что к началу турнира наша команда будет в полной готовности. Какие сборные нам достанутся, тех нам нужно будет обыграть. Все как обычно", - приводит слова Роналду официальный сайт ФИФА.
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