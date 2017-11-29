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Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что ему непринципиально, какие соперники достанется национальной команде на ЧМ-2018.

"Я совершенно спокоен, так как знаю, что все группы будут достаточно сбалансированными, хоть некоторые команды и выделяются на фоне других. Я спокоен, так как знаю, что к началу турнира наша команда будет в полной готовности. Какие сборные нам достанутся, тех нам нужно будет обыграть. Все как обычно", - приводит слова Роналду официальный сайт ФИФА.
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 19:10
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