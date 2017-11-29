Болельщица "Страсбурга" скончалась во время матча

Болельщица "Страсбурга" умерла во время матча 15-го тура чемпионата Франции с "Каном", сообщает Les Derni?res Nouvelles d’Alsace.У 60-летней женщины на стадионе случился сердечный приступ. Ей попытались оказать первую помощь стюарды и пожарные, но она умерла на месте.