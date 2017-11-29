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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Лунев приступил к работе в общей группе
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев вернулся в общую группу.
Голкипер получил травму головы в товарищеском матче Россия – Испания (3:3). В конце встречи он столкнулся с Родриго Морено, получив удар коленом.
Голкипер получил травму головы в товарищеском матче Россия – Испания (3:3). В конце встречи он столкнулся с Родриго Морено, получив удар коленом.
С возвращением, Андрей! ? pic.twitter.com/QWuDItMH5d— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 29, 2017
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