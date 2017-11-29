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Андрей Лунев приступил к работе в общей группе

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев вернулся в общую группу.

Голкипер получил травму головы в товарищеском матче Россия – Испания (3:3). В конце встречи он столкнулся с Родриго Морено, получив удар коленом.

Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 20:37
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(1)
№15 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: metric
Лодыгина на один матч только хватает.Ждем Лунева в воротах

при луневе было 5 матчей без побед. и привозы с локомотивом. смотрите трезво на вещи


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№14 Написал: metric Питер (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лодыгина на один матч только хватает.Ждем Лунева в воротах
Регистрация: 26.03.2008
№13 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Ну значит тоже есть вина, сэр. Не могу назвать ни одного вратаря в мире который не допускает в принципе ошибок. Речь шла, что третий гол был не берущимся.

и с тулой не был не берущимся. они оба играли примерно в схожей манере в этих эпизодах. просто атакующие футболисты их перехитрили


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:17) #
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Цитата: Skyline
посмотри гол арсенала в наши ворота. и напиши точно так же про лунева

Ну значит тоже есть вина, сэр. Не могу назвать ни одного вратаря в мире который не допускает в принципе ошибок. Речь шла, что третий гол был не берущимся.

Цитата: Zamba
третий ничего не решал,

Но сколько было песен о "разгроме", . А так 2-1 и не о чем песни петь, гы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
В третьем точно есть его вина.

третий ничего не решал, пока гладиаторы на поле валялись, времени оставалась на 1-2 навеса, вот все и ушли вперед 2-1 или 3-1 не принципиально
Регистрация: 20.07.2009
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Если бы Лодыгин не стоял и ждал мяч а выбегал на встречу мячу (вспоминаем спасение Лунева с Испанией) , он бы его по крайней мере успел отбить, а то и поймать.

посмотри гол арсенала в наши ворота. и напиши точно так же про лунева


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 21:06) #
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Пох...
Регистрация: 21.01.2016
№8 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:03) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Если бы Лодыгин не стоял и ждал мяч а выбегал на встречу мячу (вспоминаем спасение Лунева с Испанией) , он бы его по крайней мере успел отбить, а то и поймать.

Если внимательно эпизод посмотреть, то там игрок (не помню кто, наверное был Паредес, может ошибаюсь) догонял мяч и не смог этот мяч выбить на угловой. Вратарь, выбегая на встречу мячу, мог бы со своим игроком столкнуться.
Регистрация: 26.10.2016
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:03) #
  • +1
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Где его вина в третьем??

Если бы Лодыгин не стоял и ждал мяч а выбегал на встречу мячу (вспоминаем спасение Лунева с Испанией) , он бы его по крайней мере успел отбить, а то и поймать.

Лодыгин не имеет вратарской школы а не игровой практики. Посмотрите как он неумело выбирает позицию в воротах, он не знает когда выходить из ворот а когда нет. Одним словом он слабый вратарь, тем более для ведущей команды. А Лунев-это то что надо.

Согласен по большей части..Кстати когда забивал Адриано, он немного дальше вышел из ворот. Фиг знает стой он ближе к воротам , решился бы на обводящий удар Адриано. .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: suvirinimas (Сегодня, 20:57) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: yuri
В третьем точно есть его вина. Синхронность работы защиты и вратаря тоже важный нюанс. Лодыгин не имел игровой практики на серьезном уровне очень давно.

Лодыгин не имеет вратарской школы а не игровой практики. Посмотрите как он неумело выбирает позицию в воротах, он не знает когда выходить из ворот а когда нет. Одним словом он слабый вратарь, тем более для ведущей команды. А Лунев-это то что надо.
Регистрация: 9.02.2014
№5 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 20:56) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
В третьем точно есть его вина.

Где его вина в третьем???Вратаря в упор расстреливали!!! Вина в пропущенном мяче полностью на опорнике, который про----л всю вспышку! Да и надо сказать, что третий пропущенный мяч ничего не решал. Пропустили и сразу свисток об окончании матча.
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:51) #
  • 0
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online

В третьем точно есть его вина. Синхронность работы защиты и вратаря тоже важный нюанс. Лодыгин не имел игровой практики на серьезном уровне очень давно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 20:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
Давай Андрей здоровья, а то с Лодыгиным неспокойно. Был бы в воротах со свинками, может и результат другой был.


Андрею безусловно здоровья. Пусть быстрее возвращается. Но всё-таки в матче со свинками Лодыгин ни в одном пропущенном мяче не виноват (там больше к защите и к опорнику претензии, ну и всё-таки мастерство свинячьих легионеров, в самый угол мячи летели, тяжело вратарю было спасти). Лучше вспомни, как он мёртвый мяч вытащил!
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: miktar (Сегодня, 20:41) #
  • -2
  •  (4)

Аааа..." самый "лучший" - ставьте меня в ворота сборной"...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Давай Андрей здоровья, а то с Лодыгиным неспокойно. Был бы в воротах со свинками, может и результат другой был.
Регистрация: 17.09.2017
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