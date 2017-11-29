Андрей Лунев приступил к работе в общей группе

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев вернулся в общую группу.Голкипер получил травму головы в товарищеском матче Россия – Испания (3:3). В конце встречи он столкнулся с Родриго Морено, получив удар коленом.