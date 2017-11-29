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Неймар: сборная Бразилии способна достойно сыграть с любой командой

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар заявил, что национальная команда способна достойно выступить на чемпионате мира.

"Сборная Бразилии способна достойно сыграть с любой командой. Как собираюсь смотреть жеребьевку? Сделаю попкорн в микроволновке, приглашу друзей, родных, и все вместе усядемся у телевизора", - приводит слова Неймара пресс-служба ФИФА.

Жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца.
Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 21:18
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