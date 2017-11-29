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В Судане фанаты в честь холокоста вывесили банер с изображением Гитлера

На матче 34-го тура чемпионата Судана "Аль-Хиляль" - "Аль-Меррейх" (2:0) болельщики хозяев устроили акцию против Израиля, который выразил поддержку Южному Судану.

Фанаты в честь холокоста вывесили баннер с изображением Адольфа Гитлера.

Сегодня, 21:47
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№4 Написал: grisha (Сегодня, 22:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
Посмотрим,что пиндосы в верхах придпримут!

Смотри себе в жопу - там фашистский флаг торчит ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 22:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
И чё теперь?! Или наказывают только избранных? Посмотрим,что пиндосы в верхах придпримут!
Регистрация: 14.02.2007
№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:11) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Alter ego
Долбо-бы!


Путинцы
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 22:09) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Долбо-бы!
Регистрация: 17.05.2017
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