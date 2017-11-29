В Судане фанаты в честь холокоста вывесили банер с изображением Гитлера

На матче 34-го тура чемпионата Судана "Аль-Хиляль" - "Аль-Меррейх" (2:0) болельщики хозяев устроили акцию против Израиля, который выразил поддержку Южному Судану.Фанаты в честь холокоста вывесили баннер с изображением Адольфа Гитлера.