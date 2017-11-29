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"Марсель" разгромил "Метц"

"Марсель" разгромил "Метц" в матче 15-го тура французской Лиги 1.

Чемпионат Франции

15 тур

"Метц" – "Марсель" 0:3

Гол: Товен, 19, Густаво, 36, Окампос, 71

"Метц": Кавасима, Ривьерес, Басен, Дианье, Ньякат, Балью, Коад, Поблете, Доссеви (Молли, 60), Ривьер (Ру, 54), Нгюэтт (Ибрагима, 80)

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Рами, Роланду, Густаво (Лопес, 85), Товен (Жермен, 74), Ангисса, Пайет, Окампос, Митроглу (Н'Джие, 63)

Предупреждения: Басен, 18
Теги: Марсель Метц
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