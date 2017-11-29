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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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21:23
Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
19:25
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (2)
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (2)
19:10
Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть (1)
Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть (1)
"Марсель" разгромил "Метц"
"Марсель" разгромил "Метц" в матче 15-го тура французской Лиги 1.
Чемпионат Франции
15 тур
"Метц" – "Марсель" 0:3
Гол: Товен, 19, Густаво, 36, Окампос, 71
"Метц": Кавасима, Ривьерес, Басен, Дианье, Ньякат, Балью, Коад, Поблете, Доссеви (Молли, 60), Ривьер (Ру, 54), Нгюэтт (Ибрагима, 80)
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Рами, Роланду, Густаво (Лопес, 85), Товен (Жермен, 74), Ангисса, Пайет, Окампос, Митроглу (Н'Джие, 63)
Предупреждения: Басен, 18
Чемпионат Франции
15 тур
"Метц" – "Марсель" 0:3
Гол: Товен, 19, Густаво, 36, Окампос, 71
"Метц": Кавасима, Ривьерес, Басен, Дианье, Ньякат, Балью, Коад, Поблете, Доссеви (Молли, 60), Ривьер (Ру, 54), Нгюэтт (Ибрагима, 80)
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Рами, Роланду, Густаво (Лопес, 85), Товен (Жермен, 74), Ангисса, Пайет, Окампос, Митроглу (Н'Джие, 63)
Предупреждения: Басен, 18
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