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"Челси" обыграл "Суонси", "Арсенал" разгромил "Хаддерсфилд"

Матч 14-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Суонси" завершился победой хозяев поля – 1:0.

Чемпионат Англии

14 тур

"Челси" – "Суонси Сити" 1:0

Голы: Рюдигер, 55

"Челси": Куртуа, Дзаппакоста (Мозес, 75), Алонсо, Кэхилл, Кристенсен, Рюдигер, Фабрегас, Канте, Виллиан (Азар, 81), Родригес (Дринкуотер, 81), Мората

"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Ольссон, Хорн, Моусон, Юн, Кэрролл, Саншеш (Фер, 46), Роке (Макбарни, 65), Айю (Рутледж, 84), Бони

Предупреждения: Мората, 90+3

"Арсенал" – "Хаддерсфилд Таун" 5:0

Голы: Ляказетт, 3, Жиру, 68, Санчес, 69, Озил, 72, Жир, 87

"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Косельни, Мустафи, Джака, Рэмси (Уилшир, 73), Озил, Ляказетт (Жиру, 46), Санчес (Уэлбек, 73)

"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Хадергьонай, Лёв, Крэйни, Йоргенсен, Шиндлер, Муй (Уильямс, 74), Хогг (Уайтхэд, 78), Мунье (Депуатр, 74), Качунга, Куанер

Предупреждения: Муй, 60
Теги: Челси Суонси
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 01:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Отличная,хотя и непростая победа Челси!
Так держать! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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