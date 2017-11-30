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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Челси" обыграл "Суонси", "Арсенал" разгромил "Хаддерсфилд"
Матч 14-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Суонси" завершился победой хозяев поля – 1:0.
Чемпионат Англии
14 тур
"Челси" – "Суонси Сити" 1:0
Голы: Рюдигер, 55
"Челси": Куртуа, Дзаппакоста (Мозес, 75), Алонсо, Кэхилл, Кристенсен, Рюдигер, Фабрегас, Канте, Виллиан (Азар, 81), Родригес (Дринкуотер, 81), Мората
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Ольссон, Хорн, Моусон, Юн, Кэрролл, Саншеш (Фер, 46), Роке (Макбарни, 65), Айю (Рутледж, 84), Бони
Предупреждения: Мората, 90+3
"Арсенал" – "Хаддерсфилд Таун" 5:0
Голы: Ляказетт, 3, Жиру, 68, Санчес, 69, Озил, 72, Жир, 87
"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Косельни, Мустафи, Джака, Рэмси (Уилшир, 73), Озил, Ляказетт (Жиру, 46), Санчес (Уэлбек, 73)
"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Хадергьонай, Лёв, Крэйни, Йоргенсен, Шиндлер, Муй (Уильямс, 74), Хогг (Уайтхэд, 78), Мунье (Депуатр, 74), Качунга, Куанер
Предупреждения: Муй, 60
Чемпионат Англии
14 тур
"Челси" – "Суонси Сити" 1:0
Голы: Рюдигер, 55
"Челси": Куртуа, Дзаппакоста (Мозес, 75), Алонсо, Кэхилл, Кристенсен, Рюдигер, Фабрегас, Канте, Виллиан (Азар, 81), Родригес (Дринкуотер, 81), Мората
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Ольссон, Хорн, Моусон, Юн, Кэрролл, Саншеш (Фер, 46), Роке (Макбарни, 65), Айю (Рутледж, 84), Бони
Предупреждения: Мората, 90+3
"Арсенал" – "Хаддерсфилд Таун" 5:0
Голы: Ляказетт, 3, Жиру, 68, Санчес, 69, Озил, 72, Жир, 87
"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Косельни, Мустафи, Джака, Рэмси (Уилшир, 73), Озил, Ляказетт (Жиру, 46), Санчес (Уэлбек, 73)
"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Хадергьонай, Лёв, Крэйни, Йоргенсен, Шиндлер, Муй (Уильямс, 74), Хогг (Уайтхэд, 78), Мунье (Депуатр, 74), Качунга, Куанер
Предупреждения: Муй, 60
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