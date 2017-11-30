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Дубль Салаха помог "Ливерпулю" разгромить "Сток Сити"

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Стоук Сити" в матче 14-го тура чемпионата Англии - 3:0.

Чемпионат Англии

14 тур

"Сток Сити" – "Ливерпуль" 0:3

Голы: Мане, 17, Салах, 77, 83

"Сток Сити": Грант, Питерс, Инди, Шоукросс, Зума, Флетчер (Адам, 85), Аллен, Шакири, Шупо-Мотинг (Хесе, 74), Диуф, Крауч

"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Джан, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 67), Вейналдум, Фирмино, Соланке (Салах, 67), Мане (Хендерсон, 89)

Предупреждения: Миньоле, 39, Джан, 56, Вейналдум, 63, Инди, 65, Окслейд-Чемберлен, 66, Мане, 74

"Эвертон" – "Вест Хэм Юнайтед" 3:1

Голы: Руни, 18, 28, 66, Уильямс, 78

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Мартина, Холгейт, Уильямс, Гейе, Леннон (Лукман, 89), Дэвис, Сигурдссон, Калверт-Льюин (Влашич, 90+1), Руни (Банингиме, 85)

"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета, Крессвел, Рид (Райс, 77), Огбонна, Масуаку, Обьянг (Сахо, 46), Куйяте, Лансини, Арнаутович (Антонио, 62), Айю
Теги: Ливерпуль Сток Сити
Сегодня, 01:24
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:32) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Красавца положил.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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