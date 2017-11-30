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Гол Неймара принес "ПСЖ" победу над "Труа"

"ПСЖ" в матче 15-го тура чемпионата Франции обыграл "Труа" - 2:0.

Чемпионат Франции

15-й тур

"ПСЖ" - "Труа" - 2:0

Голы: Неймар, 73 (1:0). Кавани, 90 (2:0).

Нереализованный пенальти: Кавани (ПСЖ), 41 (вратарь)

"ПСЖ": Трапп, Тиагу Силва, Кюрзава, Менье, Кимпембе, Пасторе (Нкунку, 88), Верратти, Ло Сельсо (Рабьо, 70), Кавани, Ди Мария (Мбаппе, 70), Неймар.

"Труа": Самасса, Деплань, Жиродон, Траоре, Эрелль, Дарбьон, Беллюгу (Пеле, 80), Азамум, Грансир, Кауи (Ниве, 62), Ньян (Сук Хюн Джун, 62).

Предупреждение: Ньян, 60.
Теги: ПСЖ Труа
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