11% читателей Marca поддержали переход Смолова в "Реал"

Испанское издание Marca на своем сайте попросило своих читателей выбрать того, кто из всех кандидатов на позицию центрфорварда "Реала" нравится им больше всех. К этому моменту проголосовало более 13 тысяч человек.Форвард "Краснодара" Федор Смолов занимает последнее место в опросе (11% голосов).Лидирует нападающий "Интера" Мауро Икарди – 45%. Далее идут Алексис Санчес из "Арсенала" (28%) и Тимо Вернер из "Лейпцига" (16%).