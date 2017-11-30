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11% читателей Marca поддержали переход Смолова в "Реал"

Испанское издание Marca на своем сайте попросило своих читателей выбрать того, кто из всех кандидатов на позицию центрфорварда "Реала" нравится им больше всех. К этому моменту проголосовало более 13 тысяч человек.

Форвард "Краснодара" Федор Смолов занимает последнее место в опросе (11% голосов).

Лидирует нападающий "Интера" Мауро Икарди – 45%. Далее идут Алексис Санчес из "Арсенала" (28%) и Тимо Вернер из "Лейпцига" (16%).
Теги: Смолов Краснодар Реал
Сегодня, 03:06
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