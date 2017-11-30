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Хосеп Гвардиола: думал, что в матче с "Саутгемптоном" все кончено

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о победе над "Саутгемптоном" (2:1) в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии.

Напомним, "горожане" вырвали победу на 6 добавленной минуте.

"Такие вещи происходили и 50 лет назад. Нападающий соперников играл рядом с нашим опорным полузащитником, а остальные 10 игроков находились за мячом. Я верил, что мы можем забить, но, честно говоря, думал, что всё кончено. Соперники защищались в течение 90 минут, и я не ожидал, что они так сыграют сегодня", - цитирует Гвардиолу ВВС.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Саутгемптон
Сегодня, 05:39
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