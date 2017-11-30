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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть
Вчера, 19:04
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КДК дисквалифицировал Писарева за оскорбления судей
КДК дисквалифицировал Писарева за оскорбления судей
Хосеп Гвардиола: думал, что в матче с "Саутгемптоном" все кончено
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о победе над "Саутгемптоном" (2:1) в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии.
Напомним, "горожане" вырвали победу на 6 добавленной минуте.
"Такие вещи происходили и 50 лет назад. Нападающий соперников играл рядом с нашим опорным полузащитником, а остальные 10 игроков находились за мячом. Я верил, что мы можем забить, но, честно говоря, думал, что всё кончено. Соперники защищались в течение 90 минут, и я не ожидал, что они так сыграют сегодня", - цитирует Гвардиолу ВВС.
Напомним, "горожане" вырвали победу на 6 добавленной минуте.
"Такие вещи происходили и 50 лет назад. Нападающий соперников играл рядом с нашим опорным полузащитником, а остальные 10 игроков находились за мячом. Я верил, что мы можем забить, но, честно говоря, думал, что всё кончено. Соперники защищались в течение 90 минут, и я не ожидал, что они так сыграют сегодня", - цитирует Гвардиолу ВВС.
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