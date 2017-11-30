Юрген Клопп: после матча со "Стоком" я за все поблагодарил Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Сток Сити" (3:0) в 14-м туре чемпионата Англии."Здесь всегда трудно играть. После матча я поблагодарил за всё Салаха, который поставил нас в выгодную ситуацию. Сегодня у нас было много работы, трудностей доставлял Питер Крауч, да и вся команда соперников была хороша. Но нам нужно было забить второй гол, мы это заслужили и очень счастливы", - цитирует Клоппа ВВС.