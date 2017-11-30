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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Лас-Пальмас" уволил главного тренера
Главный тренер "Лас-Пальмаса" Пако Аестаран покинет свой пост, информирует пресс-служба команды. Руководство клуба приняло такое решение после поражения от "Депортиво" (2:3) в 1/16 финала Кубка Испании.
Аестаран возглавил "Лас-Пальмас" в сентябре. В семи матчах Примеры команда под его руководством потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью.
Стоит отметить, что "Лас-Пальмас" вышел в 1/8 финала Кубка благодаря победе над "Депортиво" в первой игре со счетом 4:1.
Аестаран возглавил "Лас-Пальмас" в сентябре. В семи матчах Примеры команда под его руководством потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью.
Стоит отметить, что "Лас-Пальмас" вышел в 1/8 финала Кубка благодаря победе над "Депортиво" в первой игре со счетом 4:1.
La UD Las Palmas destituye a Pako Ayestar?nhttps://t.co/UIhEUC7QDx pic.twitter.com/Lg9TA3uFlZ— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) November 30, 2017
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