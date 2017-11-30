"Лас-Пальмас" уволил главного тренера

La UD Las Palmas destituye a Pako Ayestar?nhttps://t.co/UIhEUC7QDx pic.twitter.com/Lg9TA3uFlZ — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) November 30, 2017

Главный тренер "Лас-Пальмаса" Пако Аестаран покинет свой пост, информирует пресс-служба команды. Руководство клуба приняло такое решение после поражения от "Депортиво" (2:3) в 1/16 финала Кубка Испании.Аестаран возглавил "Лас-Пальмас" в сентябре. В семи матчах Примеры команда под его руководством потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью.Стоит отметить, что "Лас-Пальмас" вышел в 1/8 финала Кубка благодаря победе над "Депортиво" в первой игре со счетом 4:1.