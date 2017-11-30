Алексей Сорокин: приятно, что за сутки официальный плакат ЧМ-2018 завоевал так много поклонников по всему миру

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что ему приятно внимание к официальному плакату ЧМ-2018."Приятно – за сутки официальный плакат ЧМ-2018 завоевал так много поклонников по всему миру, что его даже копируют. Хочется, чтобы на чемпионате мира в России зажглись новые звезды уровня великого Льва Яшина", – написал Сорокин в своём "твиттере".