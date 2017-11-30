Опрос:

Новости партнеров

Тьяго Силва: Неймар сам предложил Кавани пробить пенальти (видео)

Капитан "ПСЖ" Тьяго Силва рассказал о моменте с незабитым пенальти в матче 15-го тура Лиги 1 против "Труа" (2:0).

Напомним, на 41-й минуте встречи форвард парижан Эдинсон Кавани не реализовал 11-метровый удар. Ранее в СМИ сообщалось, что Неймар и Кавани договорились бить пенальти по очереди.

"Неймар сам подозвал Кавани и предложил пробить. Я знал, что когда-нибудь Неймар так сделает, но не думал, что так быстро.

У Неймара доброе сердце, и он понимает, что в следующий раз к нему так же отнесутся", - цитирует Силву Globo Esporte.

Теги: Силва Неймар Кавани ПСЖ
Сегодня, 06:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.