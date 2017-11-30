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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Тьяго Силва: Неймар сам предложил Кавани пробить пенальти (видео)
Капитан "ПСЖ" Тьяго Силва рассказал о моменте с незабитым пенальти в матче 15-го тура Лиги 1 против "Труа" (2:0).
Напомним, на 41-й минуте встречи форвард парижан Эдинсон Кавани не реализовал 11-метровый удар. Ранее в СМИ сообщалось, что Неймар и Кавани договорились бить пенальти по очереди.
"Неймар сам подозвал Кавани и предложил пробить. Я знал, что когда-нибудь Неймар так сделает, но не думал, что так быстро.
У Неймара доброе сердце, и он понимает, что в следующий раз к нему так же отнесутся", - цитирует Силву Globo Esporte.
Напомним, на 41-й минуте встречи форвард парижан Эдинсон Кавани не реализовал 11-метровый удар. Ранее в СМИ сообщалось, что Неймар и Кавани договорились бить пенальти по очереди.
"Неймар сам подозвал Кавани и предложил пробить. Я знал, что когда-нибудь Неймар так сделает, но не думал, что так быстро.
У Неймара доброе сердце, и он понимает, что в следующий раз к нему так же отнесутся", - цитирует Силву Globo Esporte.
Neymar & Cavani had more penalty discussions before both found the net to see off Troyes... pic.twitter.com/Lh9ikjbun9— Goal (@goal) November 29, 2017
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