Тьяго Силва: Неймар сам предложил Кавани пробить пенальти (видео)

Neymar & Cavani had more penalty discussions before both found the net to see off Troyes... pic.twitter.com/Lh9ikjbun9 — Goal (@goal) November 29, 2017

Капитан "ПСЖ" Тьяго Силва рассказал о моменте с незабитым пенальти в матче 15-го тура Лиги 1 против "Труа" (2:0).Напомним, на 41-й минуте встречи форвард парижан Эдинсон Кавани не реализовал 11-метровый удар. Ранее в СМИ сообщалось, что Неймар и Кавани договорились бить пенальти по очереди."Неймар сам подозвал Кавани и предложил пробить. Я знал, что когда-нибудь Неймар так сделает, но не думал, что так быстро.У Неймара доброе сердце, и он понимает, что в следующий раз к нему так же отнесутся", - цитирует Силву Globo Esporte.