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Защитника "Зенита" Сергея Терентьева избили в Санкт-Петербурге

Вечером 29 ноября во дворах жилкомплекса "Иван-да-Марья" в Санкт-Петербурге был избит защитник "Зенита" Сергей Терентьев, передает "Фонтанка".

Сообщается, что футболист на своем автомобиле не поделил территорию с другим транспортным средством. Обе стороны проявили неуступчивость, и дошло до физического контакта. Но защитник оказался в меньшинстве. Против него выступили двое, и количество победило.

Инцидент своим постом в соцсети подтвердила супруга футболиста. Анжелика Терентьева обратилась к очевидцам, правда позже удалила запись:

"Сегодня 29 ноября с 17 до 17.40 во дворе дома произошла драка из-за того, что не могли разъехаться на машинах. Муж ничего не помнит, его забирает скорая. У него травма головы".
Теги: Терентьев Зенит
Сегодня, 07:30
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№3 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 07:56) #
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Вот *** бакланы


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 07:49) #
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Ну вот не понятная упертость. Пропусти,и пусть езжают. Что о этим хотел показать? Одно ,когда нападают на твою семью,а другое вести себя как петухи ,зачем?
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: LLM (Сегодня, 07:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всегда в таких ситуациях вспоминаю притчу о двух баранах на мосту.
А Терентьеву конечно здоровья и что бы без последствий. В Ростове он симпатично смотрелся и казался очень переспективным
Регистрация: 21.02.2017
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