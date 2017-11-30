Стали известны все участники клубного ЧМ-2017

Бразильский "Гремио", который стал обладателем Кубка Либертадорес, будет последним участником клубного чемпионата мира 2017 года.В турнире также примут участие "Реал" (Испания), "Пачука" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Видад" (Марокко) и "Аль-Джазира" (ОАЭ).Клубный ЧМ пройдет с 6 по 16 декабря 2017 года в ОАЭ.