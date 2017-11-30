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Стали известны все участники клубного ЧМ-2017

Бразильский "Гремио", который стал обладателем Кубка Либертадорес, будет последним участником клубного чемпионата мира 2017 года.

В турнире также примут участие "Реал" (Испания), "Пачука" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Видад" (Марокко) и "Аль-Джазира" (ОАЭ).

Клубный ЧМ пройдет с 6 по 16 декабря 2017 года в ОАЭ.
Сегодня, 08:15
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№1 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 09:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что-то я семь команд насчитал. Должно быть восемь.
Регистрация: 4.10.2009
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