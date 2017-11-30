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Алексей Сорокин: в процессе организации жеребьевки ЧМ никаких сложностей не было

Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о процессе организации жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится 1 декабря в Кремле.

"Мы не столкнулись ни с какими сложностями в процессе организации. Москва прекрасно готова к любым мероприятиям самого высокого уровня. Да и мы не в первый раз работаем на серьезных государственных объектах.

Предварительная жеребьевка также проходила в нестандартном месте - Константиновском дворце. Поэтому у нас все отработано и отлажено", - приводят слова Сорокина "Известия".
Теги: Сорокин
Сегодня, 08:46
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