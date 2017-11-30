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Хаби Алонсо: не вижу команды, которая бы выглядела сильнее Испании

Экс-хавбек сборной Испании Хаби Алонсо высказался относительно фаворитов на предстоящем чемпионате мира-2018 в России.

"Я не вижу команды, которая бы выглядела сильнее сборной Испании. Германия и Бразилия могут показать сильную игру, но они нас не превосходят.

Добиться успеха на ЧМ - это непростая задач. Но без определенного везения ничего не получится. У меня положительные впечатления от нашей команды", - передает слова Алонсо Marca.
Теги: Алонсо Сборная Испании
Сегодня, 08:57
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