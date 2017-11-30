Хаби Алонсо: не вижу команды, которая бы выглядела сильнее Испании

Экс-хавбек сборной Испании Хаби Алонсо высказался относительно фаворитов на предстоящем чемпионате мира-2018 в России."Я не вижу команды, которая бы выглядела сильнее сборной Испании. Германия и Бразилия могут показать сильную игру, но они нас не превосходят.Добиться успеха на ЧМ - это непростая задач. Но без определенного везения ничего не получится. У меня положительные впечатления от нашей команды", - передает слова Алонсо Marca.