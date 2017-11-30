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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Хаби Алонсо: не вижу команды, которая бы выглядела сильнее Испании
Экс-хавбек сборной Испании Хаби Алонсо высказался относительно фаворитов на предстоящем чемпионате мира-2018 в России.
"Я не вижу команды, которая бы выглядела сильнее сборной Испании. Германия и Бразилия могут показать сильную игру, но они нас не превосходят.
Добиться успеха на ЧМ - это непростая задач. Но без определенного везения ничего не получится. У меня положительные впечатления от нашей команды", - передает слова Алонсо Marca.
"Я не вижу команды, которая бы выглядела сильнее сборной Испании. Германия и Бразилия могут показать сильную игру, но они нас не превосходят.
Добиться успеха на ЧМ - это непростая задач. Но без определенного везения ничего не получится. У меня положительные впечатления от нашей команды", - передает слова Алонсо Marca.
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