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Денис Терентьев: со мной все нормально

Защитник "Зенита" Денис Терентьев рассказал, что не сильно пострадал в драке рядом со своим домом на Лабораторном проспекте Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Терентьев не поделил место на парковке, в результате чего был избит двумя жителями. Футболист получил травму головы и был госпитализирован на скорой помощи. В конфликте разбирается следствие.

"Со мной все нормально", - передает слова Терентьева "Фонтанка".
Теги: Терентьев Зенит
Сегодня, 09:21
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