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Виталий Мутко: жеребьевка? Сборная России - абсолютно непредсказуемая команда

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей завтра жеребьевки финального турнира ЧМ-2018.

"Абсолютно уверен, что все пройдет на самом высоком уровне. Нет сомнений, всем понравится то, что мы подготовили. Многие приедут в Россию впервые и после жеребьевки поедут оценивать тренировочные базы и места проживания во время чемпионата мира. Думаю, представители всех делегаций останутся довольны увиденным.

Сборная России – абсолютно непредсказуемая команда. Поэтому не хочется рассуждать, кого бы мы предпочли видеть в своей группе. На все пусть будет воля жребия. Для нас жеребьевка, как бы она ни сложилась, не может стать удачной или неудачной", - передают слова Мутко "Известия".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 09:24
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№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:34) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
У меня один вопрос по поводу жеребьевки: чем руководствовались назначая время ее проведения на 18:00? Все опять для людей?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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