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"Зенит": у Терентьева перелом носа

В "Зените" рассказали об инциденте с защитником Денисом Терентьевым, которого, как сообщалось ранее, избили около своего дома.

"Здоровью Дениса Тереньтева уже ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ему диагностирован перелом носа, в ближайшее время станет понятно о сроках реабилитации футболиста.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально-бытовой конфликт", - заявили в пресс-службе "Зенита".

Советский спорт
Теги: Зенит Терентьев
Сегодня, 10:44
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№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
бандитский Петербург joy один город, одна команда и всем городом болеют и знают каждого игрока зенита и тут такое.
Регистрация: 28.11.2017
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