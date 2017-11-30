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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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По инциденту с Денисом Терентьевым решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Полиция проводит проверку по заявлению гражданина о нанесении ему телесных повреждений, передает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"29 ноября 2017 года в полицию обратился 25-летний гражданин с заявлением о том, что около 17 часов у дома 20 корпус 3 по Лабораторному проспекту ему нанес телесные повреждения мужчина. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по поступившему заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что защитник "Зенита" Денис Терентьев не поделил территорию на парковке, из-за чего возникла драка, и футболисту нанесли травму носа.
"29 ноября 2017 года в полицию обратился 25-летний гражданин с заявлением о том, что около 17 часов у дома 20 корпус 3 по Лабораторному проспекту ему нанес телесные повреждения мужчина. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по поступившему заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что защитник "Зенита" Денис Терентьев не поделил территорию на парковке, из-за чего возникла драка, и футболисту нанесли травму носа.
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