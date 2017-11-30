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Александр Кержаков: надеюсь, мой сын забьет больше меня в составе сборной России

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, кто мог бы превзойти его по количеству голов за национальную команду (30).

"Мне бы очень хотелось, чтобы это сделали ребята, с которыми я играл: Александр Кокорин, Артем Дзюба и Федор Смолов. Мне будет приятно, если они это сделают.

Если у них не получится, то пусть тогда мой сын станет рекордсменом. В идеале пусть сначала нынешние футболисты побьют мой рекорд, а потом мой сын их превзойдет", - приводит слова Кержакова RT.
Теги: Кержаков Сборная России
Сегодня, 11:50
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