Федор Смолов поздравил Неймара с выходом на ЧМ-2018 (видео)

ФИФА опубликовала видеоролик в преддверии жеребьевки ЧМ-2018. Лидеры 32-х сборных поздравили друг друга с выходом на мундиаль.Первую часть своей фразы футболисты говорили на родном языке, а вторую – на языке той страны, к которой обращались. Россию представил нападающий "Краснодара" Федор Смолов.