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Федор Смолов поздравил Неймара с выходом на ЧМ-2018 (видео)

ФИФА опубликовала видеоролик в преддверии жеребьевки ЧМ-2018. Лидеры 32-х сборных поздравили друг друга с выходом на мундиаль.

Первую часть своей фразы футболисты говорили на родном языке, а вторую – на языке той страны, к которой обращались. Россию представил нападающий "Краснодара" Федор Смолов.

Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:17) #
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Фарфан пытался по -русски говорить?))
Регистрация: 29.08.2016
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