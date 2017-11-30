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Александр Кержаков: пусть сборной России попадутся самые низкорейтинговые сборные

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказал свои пожелание относительно жеребьевки ЧМ-2018.

"Хочется, чтобы в соперники нашей команде попались самые низкорейтинговые сборные. Чем неопытнее и слабее попадется команда, тем больше шансов будет у нашей команды.

Основная задача сборной России - выйти из группы. Проще будет с теми, кто не имеет в своем составе звезд и кто не так искушен в борьбе на таких турнирах", - передает слова Кержакова RT.
Теги: Кержаков Сборная России
Сегодня, 12:16
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