Руководство "Халл Сити" обсудило с Леонидом Слуцким ситуацию в команде

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий встретился с руководством клуба в преддверии выездного матча 20-го тура Чемпионшипа против "Шеффилд Уэнсдей".Как передает Hull Daily Mail, будущее российского специалиста в команде будет зависеть от результата встречи с "Шеффилдом". Игра пройдет 2 декабря.Напомним, безвыигрышная серия "тигров" достигла шести матчей.