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Руководство "Халл Сити" обсудило с Леонидом Слуцким ситуацию в команде

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий встретился с руководством клуба в преддверии выездного матча 20-го тура Чемпионшипа против "Шеффилд Уэнсдей".

Как передает Hull Daily Mail, будущее российского специалиста в команде будет зависеть от результата встречи с "Шеффилдом". Игра пройдет 2 декабря.

Напомним, безвыигрышная серия "тигров" достигла шести матчей.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 12:39
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№6 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 13:29) #
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Спляшет,споет - все наладится.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
№5 Написал: mustang (Сегодня, 13:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
возьмите гинера,сразу все наладиться,правда там рискует реально сесть


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я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№4 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 13:00) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что там обсуждать! Хозяин, душная чурбанина, давно бы выпесдил любителя гамбургеров но придется слюнявить неустойку. На клуб ему насрано и он не знает куда его спихнуть.....так что тупик по всем фронтам а Ленчик лишь продлит свою практику английского, отточит произношение)
Регистрация: 24.04.2009
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ничего ужасного, зато Новый Год Леонид Викторович встретит в своем доме с семьей в своей стране.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:45) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Других тем,кроме обсуждения главного тренера одной из худших команд второго дивизиона Англии нет?


Он бывший тренер сборной России
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:43) #
  • -6
  •  (8)

Других тем,кроме обсуждения главного тренера одной из худших команд второго дивизиона Англии нет?
Регистрация: 20.03.2017
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