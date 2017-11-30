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Источник: Денис Терентьев выбыл до конца года

Защитник "Зенита" Денис Терентьев, получивший травму головы в бытовой драке, пропустит остаток года, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к футболисту.

"В оставшихся матчах до конца календарного года тренеры на Терентьева рассчитывать не смогут. Однако к первому зимнему сбору футболист должен полностью восстановиться", - сообщил источник.
Теги: Терентьев Зенит
Сегодня, 12:45
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№4 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 13:26) #
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Поддержу кб братьев.Вести культурно себя надо.
Да на него и так никто не расчитывал.Взяли кучкой с остпльными.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
№3 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 13:06) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Он думал, раз в Зенит попал, то крутизна его стала запредельной? Надо бы его на землю вернуть.

поделом ибо возомнили себя Богами.
Регистрация: 28.11.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:56) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Он думал, раз в Зенит попал, то крутизна его стала запредельной? Надо бы его на землю вернуть.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:48) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
еще и штраф надо вкатать
Регистрация: 17.05.2013
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