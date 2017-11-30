"Тосно" обвинил передачу "8-16" в графических ошибках (фото)

Александр Иванович @AShmurnov сначала мы за "Локомотив" играли в КР с "Томью", затем вы нас сделали корейцами с матче с "Динамо", но потерять мяч из эмблемы...Смотрим вашу программу и видеть из раза в раз такое, простите, но это уже слишком. pic.twitter.com/GypMvi8qwW — ФК ТОСНО (@fctosno) November 30, 2017

"Тосно" призвал ведущего программы "8-16" Александра Шмурнова обратить внимание на графические ошибки, связанные с клубом из Ленинградской области."Александр Иванович, сначала мы за "Локомотив" играли в Кубке России с "Томью", затем вы нас сделали корейцами с матче с "Динамо", но потерять мяч из эмблемы...Смотрим вашу программу, и видеть из раза в раз такое, простите, но это уже слишком", – говорится в заявлении клуба в твиттере.