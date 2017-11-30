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"Тосно" обвинил передачу "8-16" в графических ошибках (фото)

"Тосно" призвал ведущего программы "8-16" Александра Шмурнова обратить внимание на графические ошибки, связанные с клубом из Ленинградской области.

"Александр Иванович, сначала мы за "Локомотив" играли в Кубке России с "Томью", затем вы нас сделали корейцами с матче с "Динамо", но потерять мяч из эмблемы...

Смотрим вашу программу, и видеть из раза в раз такое, простите, но это уже слишком", – говорится в заявлении клуба в твиттере.

Теги: Тосно
Сегодня, 13:00
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