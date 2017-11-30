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Игроки сборной России провели жеребьевку ЧМ-2018 в программе "Вечерний Ургант" (видео)

Футболисты сборной России Александр Головин, Георгий Джикия и братья Миранчуки стали гостями проекта "Вечерний Ургант".

В преддверии жеребьёвки группового этапа ЧМ-2018 ведущий Иван Ургант предложил футболистам поучаствовать в импровизированной жеребьёвке.

Результат получился таким: Россия, Испания, Коста-Рика и Южная Корея.

Теги: Сборная России
Сегодня, 13:13
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:17) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Акинфеев вздрогнул...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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