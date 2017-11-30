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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кержаков: очень хотелось, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ, но ему уже будет 37 лет
Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказал мнение о шансах своего бывшего партнера Андрея Аршавина, выступающего за казахстанский "Кайрат", сыграть на ЧМ-2018.
"Мне бы этого очень хотелось, но нужно понимать, что Андрею исполнится 37 лет перед чемпионатом мира.
Наверное, это не тот возраст, когда после долгого отсутствия в национальной команде, да еще и выступая в чемпионате Казахстана, можно думать о возвращении.
Уровень лиги, в которой он выступает (не в обиду всем тем, кто там выступает), значительно ниже РФПЛ, не говоря уже о ведущих европейских чемпионатах", - передает слова Кержакова RT.
"Мне бы этого очень хотелось, но нужно понимать, что Андрею исполнится 37 лет перед чемпионатом мира.
Наверное, это не тот возраст, когда после долгого отсутствия в национальной команде, да еще и выступая в чемпионате Казахстана, можно думать о возвращении.
Уровень лиги, в которой он выступает (не в обиду всем тем, кто там выступает), значительно ниже РФПЛ, не говоря уже о ведущих европейских чемпионатах", - передает слова Кержакова RT.
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