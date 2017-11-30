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Сергей Прядкин рассказал, когда наступит ясность по поводу лимита на легионеров на сезон 2018/19

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что исполком в декабре рассмотрит вопрос лимита на легионеров на сезон-2018/19.

"Позиция обозначена, она поставлена президентом РФС, вице-премьером Виталием Леонтьевичем Мутко. Мы нашу позицию довели до Российского футбольного союза.

Будет исполком по окончании первой части чемпионата, на котором окончательно наступит ясность. На исполкоме будут подведены итоги и текущие вопросы, которые касаются и этой наболевшей темы", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 13:48
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№1 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 13:50) #
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После Олимпиады,мы догадались.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
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