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Дмитрий Черышев: Смолов смог бы заиграть в "Реале" и раскрыться еще лучше

Бывший главный тренер академии "Реала" Дмитрий Черышев прокомментировал информацию об интересе "сливочных" к нападающему "Краснодара" Федору Смолову.

– Вчера прошла громкая новость: Федор Смолов, забивший Испании дважды, входит в шорт-лист "Реала". Ваше мнение по этому вопросу особенно интересно.

– У нас в прошлом многие выступали в топовых клубах. Но сложнее не попасть туда, а закрепиться. Я думаю, Федор смог бы там заиграть и раскрыться еще лучше. Желаю ему удачи.

– Вашему сыну Денису закрепиться в "Реале" как раз не удалось. Есть надежда, что он сыграет на чемпионате мира?

– Конечно, мне бы этого очень хотелось. Такой праздник, да еще и в родной стране... Любой футболист готов все ради этого отдать, – цитирует Черышева "СЭ".
Теги: Черышев Смолов Реал
Сегодня, 13:52
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