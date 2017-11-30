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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Курбан Бердыев: технический уровень атаки "Локомотива" сильнейший в премьер-лиге
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды к матчу 20-го тура РФПЛ с "Локомотивом".
– Подготовка не меняется. В целом мы готовимся также, как готовились раньше.
– Стал ли «Локомотив» сильнее по сравнению с матчем первого круга?
– Думаю, что да. Появилась уверенность в атакующих действиях команды. Там собраны квалифицированные и интеллектуально сильные игроки группы атаки, за счет чего они вскрывают оборону. Они играют интуитивно, понимая одну и ту же ситуацию одинаково. Самое сложное – это обороняться против такой команды. Думаю, технический уровень группы атаки – сильнейший в премьер-лиге.
– В день игры ожидается мокрый снег. Есть ли вообще логика играть в декабре?
– Что касается погоды, то мы в одинаковых условиях. Я не сторонник матчей в декабре, потому что если в -5 еще можно играть, то всё, что выше -10 или -15 – это уже не футбол. Думаю, составители календаря на будущее должны продумать, как составлять календарь в зависимости от российских климатических условий.
– Несмотря на то, что «Локомотив» лидирует в таблице, считается, что это теневой лидер. Это как-то сказывается на подготовке команды?
– Я бы не сказал, что это теневой лидер. Это заслуженный лидер, играющий уверенно. Это одна из тех команд, которая играет до конца. Если вы посмотрите, сколько они очков набрали в последние пять минут матча, то их наберется много. Это говорит о характере команды.
– При подготовке вы обращали на это внимание?
– Безусловно, делаем, но всё равно эти моменты появляются. Даже в тех матчах, в которых нам не забили, эти моменты всё равно появляются. Я не буду говорить о прошлом, но сейчас ребята акцентируются на таких моментах. «Локомотив» со всеми соперника играет до конца – это очень важный элемент.
Бизнес online
– Подготовка не меняется. В целом мы готовимся также, как готовились раньше.
– Стал ли «Локомотив» сильнее по сравнению с матчем первого круга?
– Думаю, что да. Появилась уверенность в атакующих действиях команды. Там собраны квалифицированные и интеллектуально сильные игроки группы атаки, за счет чего они вскрывают оборону. Они играют интуитивно, понимая одну и ту же ситуацию одинаково. Самое сложное – это обороняться против такой команды. Думаю, технический уровень группы атаки – сильнейший в премьер-лиге.
– В день игры ожидается мокрый снег. Есть ли вообще логика играть в декабре?
– Что касается погоды, то мы в одинаковых условиях. Я не сторонник матчей в декабре, потому что если в -5 еще можно играть, то всё, что выше -10 или -15 – это уже не футбол. Думаю, составители календаря на будущее должны продумать, как составлять календарь в зависимости от российских климатических условий.
– Несмотря на то, что «Локомотив» лидирует в таблице, считается, что это теневой лидер. Это как-то сказывается на подготовке команды?
– Я бы не сказал, что это теневой лидер. Это заслуженный лидер, играющий уверенно. Это одна из тех команд, которая играет до конца. Если вы посмотрите, сколько они очков набрали в последние пять минут матча, то их наберется много. Это говорит о характере команды.
– При подготовке вы обращали на это внимание?
– Безусловно, делаем, но всё равно эти моменты появляются. Даже в тех матчах, в которых нам не забили, эти моменты всё равно появляются. Я не буду говорить о прошлом, но сейчас ребята акцентируются на таких моментах. «Локомотив» со всеми соперника играет до конца – это очень важный элемент.
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