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Андрей Лунев и Олег Шатов готовятся к матчу против "Урала"

К субботнему матчу премьер-лиги с "Уралом" готовятся вратарь Андрей Лунев и полузащитник Олег Шатов, передает "Матч ТВ".

В четверг оба игрока принимали участие в тренировке "Зенита". Лунев – в общей группе, Шатов – по индивидуальной программе.
Теги: Зенит
Сегодня, 14:30
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