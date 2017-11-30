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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Прядкин: РФПЛ за лимит в заявке "10+15"
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о поддержке предложения формата лимита на легионеров по схеме "10+15", начиная со следующего сезона.
"Мы дали свою позицию, а решение принимает исполком. Мы поддержали рабочую группу Гершковича – "10+15" в заявке. Вообще, мы за лимит в заявке", – передает слова Прядкина ТАСС.
Схема "10+15", которая предлагалась в 2015 году рабочей группой под руководством председателя Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича, но не была принята, подразумевает, что клуб может заявить на сезон не более 10 легионеров, но они могут выйти на поле одновременно.
"Мы дали свою позицию, а решение принимает исполком. Мы поддержали рабочую группу Гершковича – "10+15" в заявке. Вообще, мы за лимит в заявке", – передает слова Прядкина ТАСС.
Схема "10+15", которая предлагалась в 2015 году рабочей группой под руководством председателя Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича, но не была принята, подразумевает, что клуб может заявить на сезон не более 10 легионеров, но они могут выйти на поле одновременно.
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