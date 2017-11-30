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Сергей Прядкин: РФПЛ за лимит в заявке "10+15"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о поддержке предложения формата лимита на легионеров по схеме "10+15", начиная со следующего сезона.

"Мы дали свою позицию, а решение принимает исполком. Мы поддержали рабочую группу Гершковича – "10+15" в заявке. Вообще, мы за лимит в заявке", – передает слова Прядкина ТАСС.

Схема "10+15", которая предлагалась в 2015 году рабочей группой под руководством председателя Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича, но не была принята, подразумевает, что клуб может заявить на сезон не более 10 легионеров, но они могут выйти на поле одновременно.
Теги: Прядкин
Сегодня, 14:34
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№12 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:40) #
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online

Цитата: Alter ego
vs ЦСКА (Акинфеев+10)


Акинфеев+Фернандес+9 ))))))))))))))
Регистрация: 26.01.2007
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:38) #
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Передовые идеи не пройдут. Первым должен быть Мутко . Всегда. Как он скажет так и правильно. Значит всё по плану- лимит будет ужесточен ещё больше.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 15:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пусть играют самые достойные без оглядки на паспорт.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№9 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 15:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Alter ego
vs ЦСКА (Акинфеев+10)

у ЦСКА денег нет, какие 10 легов.
Регистрация: 3.09.2007
№8 Написал: Alter ego (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мне и сейчас мало нравится соотношение наших собственных игроков и легионеров. А уж если кого нибудь пробьет всех десятерых выставить то это вообще отстойное зрелище как по мне. Так и представляю себе матч следующего сезона, например Зенит (Лунев+10) vs Cпартак (Селихов+10) или vs ЦСКА (Акинфеев+10) или еще круче vs Локомотив (Гильерме +10)
Регистрация: 17.05.2017
№7 Написал: Sp1ke Череповец (Сегодня, 15:22) #
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Цитата: bobovzenit
Тогда одни легионеры будут играть в чемпе. Это уже не чемпионат России. Сборная России будет составлена из игроков ФНЛ.

Не болтайте ерундой. Всего 10 легов на сезон - это немного. Зато будут леги только высокого уровня, никто место в заявке непонятно кем занимать не будет...
А еще в футболе случаются травмы, дисквы, и прочие неприятности. Так что будут играть русские ребята, будут. Но теперь только "за паспорт" на поле выпускать их не будут. Пусть доказывают, что достойны...


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007
№6 Написал: redneck man Пермь (Сегодня, 15:18) #
  • +3
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Цитата: bobovzenit
Тогда одни легионеры будут играть в чемпе. Это уже не чемпионат России. Сборная России будет составлена из игроков ФНЛ.


Причем тут легионеры? Кто лучше, тот и будет играть))
Регистрация: 31.08.2013
№5 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 15:15) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Тогда одни легионеры будут играть в чемпе. Это уже не чемпионат России. Сборная России будет составлена из игроков ФНЛ или из лавочников премьер-лиги.
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 15:04) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну хоть при такой схеме есть место одному паспортисту joy
Регистрация: 28.11.2017
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:48) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вы всегда за "как скажет" папа
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:41) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
вы то за. но тупой идиот мудко продавит свой бред


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:36) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Зюба присядет на лавку до конца контракта


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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