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Сборная Бразилии: у нас не было договоренности об обязательном участии Неймара в игре с Россией

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар рассказал, что пока неизвестно, будет ли форвард "ПСЖ" Неймар участвовать в товарищеском матче против сборной России.

"Возможно, о каком-то товарищеском матче мы договоримся уже на жеребьевке, поскольку сейчас собраны представители многих сборных. С Бразилией все хотят сыграть. Важно, с кем хотел бы встретиться наш тренер.

Держим в голове, что команды по характеристикам должны быть похожи на наших соперников. Россия и Германия были первые, кто попросил о товарищеском матче. Мы сыграем с ними на их полях.

Финальная подготовка к ЧМ-2018 начнется в Бразилии. Думаем провести один товарищеский матч в Рио. Затем едем в Англию на 7–10 дней. Планируем жить на базе "Тоттенхэма". Там сумасшедшие условия – отель и поле.

В Англии проведем один или два товарищеских матча. Приехать в Сочи хотим за неделю до дебютного матча на ЧМ-2018. Что касается договоренности об обязательном участии Неймара в марте в "Лужниках", то таких просьб не звучало. По крайней мере пока", - передает слова Гаспара "Чемпионат".
Теги: Сборная Бразилии Неймар
Сегодня, 14:44
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