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Курбан Бердыев считает лучшим молодым игроком Аяза Гулиева

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в голосовании за лучшего молодого игрока РФПЛ по итогам 2017 года на первую строчку поставил полузащитника "Анжи" Аяза Гулиева.

Второе место специалист отдал нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, третье – форварду "Рубина" Рифату Жемалетдинову.

Гендиректор "Рубина" Рустам Саяхов проголосовал следующим образом: Рифат Жемалетдинов, Аяз Гулиев, Фёдор Чалов.

Напомним, также в списке номинантов премии "Первая пятёрка" были Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Александр Зуев ("Ростов") и Иван Обляков ("Уфа").

ДФЛ
Теги: Бердыев Гулиев
Сегодня, 14:49
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