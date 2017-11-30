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Станислав Черчесов: в сборной кое-что еще надо поправлять

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не беспокоится в преддверии жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018.

– В пятницу жеребьёвка. Какие предпочтения по соперникам?

– Уже в сотый раз мне задают этот вопрос, и коллегам моим тоже. В пятницу жеребьёвка – вот и посмотрим.

– То есть вообще не важно?

– Так не бывает, важно – неважно. Но мы что в это ситуации можем сделать? Будем сидеть и смотреть, что выпадет. Будем стараться подготовится к тем соперникам, которые выпадут.

– Всеми футболистами в сборной довольны?

– Всем абсолютно нельзя быть довольным. Есть вещи, которые уже решили, но кое-что ещё надо поправлять.

– "Спартак" и "Ливерпуль" блестяще сыграли в сезоне-1991/92. Можете вспомнить о тех встречах?

– Помню 4:2 в "Лужниках" и 2:0 на "Энфилде". Два великолепных матча. Обе команды показывали хороший футбол, но мы были сильнее, причём объективно.

– Нынешний "Спартак" может повторить подобный результат?

– Главное – чтобы сам "Спартак" был готов. А соперник – это уже второстепенное.

Матч ТВ
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 15:22
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