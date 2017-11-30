Станислав Черчесов: в сборной кое-что еще надо поправлять

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не беспокоится в преддверии жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018.– Уже в сотый раз мне задают этот вопрос, и коллегам моим тоже. В пятницу жеребьёвка – вот и посмотрим.– Так не бывает, важно – неважно. Но мы что в это ситуации можем сделать? Будем сидеть и смотреть, что выпадет. Будем стараться подготовится к тем соперникам, которые выпадут.– Всем абсолютно нельзя быть довольным. Есть вещи, которые уже решили, но кое-что ещё надо поправлять.– Помню 4:2 в "Лужниках" и 2:0 на "Энфилде". Два великолепных матча. Обе команды показывали хороший футбол, но мы были сильнее, причём объективно.– Главное – чтобы сам "Спартак" был готов. А соперник – это уже второстепенное.