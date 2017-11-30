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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов: в сборной кое-что еще надо поправлять
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не беспокоится в преддверии жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018.
– В пятницу жеребьёвка. Какие предпочтения по соперникам?
– Уже в сотый раз мне задают этот вопрос, и коллегам моим тоже. В пятницу жеребьёвка – вот и посмотрим.
– То есть вообще не важно?
– Так не бывает, важно – неважно. Но мы что в это ситуации можем сделать? Будем сидеть и смотреть, что выпадет. Будем стараться подготовится к тем соперникам, которые выпадут.
– Всеми футболистами в сборной довольны?
– Всем абсолютно нельзя быть довольным. Есть вещи, которые уже решили, но кое-что ещё надо поправлять.
– "Спартак" и "Ливерпуль" блестяще сыграли в сезоне-1991/92. Можете вспомнить о тех встречах?
– Помню 4:2 в "Лужниках" и 2:0 на "Энфилде". Два великолепных матча. Обе команды показывали хороший футбол, но мы были сильнее, причём объективно.
– Нынешний "Спартак" может повторить подобный результат?
– Главное – чтобы сам "Спартак" был готов. А соперник – это уже второстепенное.
Матч ТВ
– В пятницу жеребьёвка. Какие предпочтения по соперникам?
– Уже в сотый раз мне задают этот вопрос, и коллегам моим тоже. В пятницу жеребьёвка – вот и посмотрим.
– То есть вообще не важно?
– Так не бывает, важно – неважно. Но мы что в это ситуации можем сделать? Будем сидеть и смотреть, что выпадет. Будем стараться подготовится к тем соперникам, которые выпадут.
– Всеми футболистами в сборной довольны?
– Всем абсолютно нельзя быть довольным. Есть вещи, которые уже решили, но кое-что ещё надо поправлять.
– "Спартак" и "Ливерпуль" блестяще сыграли в сезоне-1991/92. Можете вспомнить о тех встречах?
– Помню 4:2 в "Лужниках" и 2:0 на "Энфилде". Два великолепных матча. Обе команды показывали хороший футбол, но мы были сильнее, причём объективно.
– Нынешний "Спартак" может повторить подобный результат?
– Главное – чтобы сам "Спартак" был готов. А соперник – это уже второстепенное.
Матч ТВ
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