Владимир Путин примет участие в жеребьевке ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин примет участие в финальной жеребьевке ЧМ-2018."Президент примет участие в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России. На мероприятие в Государственный Кремлевский дворец приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд - участниц чемпионата мира."По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей)", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Перед жеребьевкой Путин встретится с приехавшими в Москву звездами мирового футбола - Диего Марадоной, Кафу, Фабио Каннаваро и другими.