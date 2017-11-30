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Владимир Путин примет участие в жеребьевке ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин примет участие в финальной жеребьевке ЧМ-2018.

"Президент примет участие в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России. На мероприятие в Государственный Кремлевский дворец приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд - участниц чемпионата мира.

"По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей)", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Перед жеребьевкой Путин встретится с приехавшими в Москву звездами мирового футбола - Диего Марадоной, Кафу, Фабио Каннаваро и другими.

ТАСС
Сегодня, 15:51
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