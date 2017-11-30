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Василий Березуцкий показал свои силы в баскетболе (видео)

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий попробовал свои силы в баскетболе. Футболист в футболке форварда армейцев Виктора Хряпы исполнил несколько бросков.

По окончании занятия Березуцкий сфотографировался с юными баскетболистами ЦСКА.

Теги: Березуцкий В. ЦСКА
Сегодня, 15:55
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