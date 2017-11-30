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"Зенит" выложил фото своих аргентинских легионеров, играющих со снегом

Пресс-служба "Зенита" опубликовала фото, на котором аргентинские легионеры Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони играли в снегу.

"А вы помните свой первый раз?", - пошутили в пресс-службе "Зенита".

Теги: Зенит
Сегодня, 15:59
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№7 Написал: safonas (Сегодня, 16:58) #
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им объяснили, что желтый снег в рот совать нельзя, да и в руки не желательно?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: Батька (Сегодня, 16:52) #
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Цитата: zenit47
2 место непруха?

100 * 2 лямов на трансферы второй год подряд и всего 2 место =))

лето 2017 -

Кристиан Нобоа
Михаил Кержаков
Денис Терентьев
Далер Кузяев
Дмитрий Богаев
Александр Ерохин
Дмитрий Полоз
Леандро Паредес
Себастьян Дриусси
Томас Рукас
Эмануэль Маммана
Матиас Краневиттер
Андрей Панюков
Эмилиано Ригони
Миха Мевля
Владислав Соловейчик

Зима 2017 -

Йоан Молло
Эрнани
Андрей Лунев
Ибрагим Цаллагов
Сергей Зуйков
Бранислав Иванович
Андрей Батютин
Джейкоб Гардинер-Смит
Кирилл Погребняк

Лето 2016 -
Александр Кержаков
Александр Рязанцев
Павел Могилевец
Лука Джорджевич
Роберт Мак
Жулиано
Алексей Гасилин
Алексей Исаев
Иван Новосельцев


flushed flushed flushed

сотни миллионов долларов на ветер laughing
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 16:48) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
на вкус попробовали хоть? joy
Регистрация: 28.11.2017
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
Ну раз в футболе непруха может в снежки повезёт!

2 место непруха?
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну раз в футболе непруха может в снежки повезёт!
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Показуха - заказуха


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:02) #
  • +2
  •  (4)
online

" Он был не глуп, а просто мал , и снег впервые увидал".


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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