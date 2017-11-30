"Зенит" выложил фото своих аргентинских легионеров, играющих со снегом

Пресс-служба "Зенита" опубликовала фото, на котором аргентинские легионеры Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони играли в снегу."А вы помните свой первый раз?", - пошутили в пресс-службе "Зенита".