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Денис Бойко может перейти в "Шахтёр"

Голкипер "Бешикташа" Денис Бойко может может продолжить карьеру в донецком "Шахтере".

"Думаю, что Денис все-таки уйдет в январе. Скорее всего, это будет донецкий "Шахтер". Рассматривается вариант как с арендой, так с полноценным трансфером" - цитирует агента футболиста Догана Эрджана Ajansspor.
Теги: Шахтер Трансферы Бешикташ
Сегодня, 16:13
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