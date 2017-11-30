Денис Бойко может перейти в "Шахтёр"

Голкипер "Бешикташа" Денис Бойко может может продолжить карьеру в донецком "Шахтере"."Думаю, что Денис все-таки уйдет в январе. Скорее всего, это будет донецкий "Шахтер". Рассматривается вариант как с арендой, так с полноценным трансфером" - цитирует агента футболиста Догана Эрджана Ajansspor.